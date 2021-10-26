Казахстан предоставил гуманитарный коридор для афганских женщин

Казахстан предоставил транзит в третьи страны для афганских женщин — судей и депутатов

Министерство иностранных дел Казахстана 26 октября сообщило на своем сайте, что страна предоставила гуманитарный коридор для женщин из Афганистана.

«Исходя из приверженности Республики Казахстан своим международным обязательствам в гуманитарной сфере, главой государства принято решение предоставить транзитный коридор для афганских женщин — судей и парламентариев — и членов их семей», — заявил МИД.

Транзит был осуществлен в сотрудничестве с неправительственными организациями через аэропорт Алма-Аты. Афганские женщины-судьи и депутатки отправились из Казахстана в третьи страны.

В середине августа террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) захватило власть в Афганистане. В сентябре талибы заявили, что женщины больше не будут работать вместе с мужчинами, что лишило афганок права на работу в правительственных учреждениях, банках, СМИ и большинстве компаний. Жительницам страны, трудящимся на должностях, которые могут занимать мужчины, приказано сидеть дома. Студенток обязали носить исламскую одежду и обучаться в отдельных от мужчин группах.

В результате дискриминационной политики «Талибана» в Афганистане выросло число женщин с психическими расстройствами.

