Президент Белоруссии: уже дошли до того, что Лукашенко стал «главным ковид-диссидентом»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обвинения в «ковид-диссидентстве». Видео опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

«Уже дошли до того, что Лукашенко — это ковид-диссидент главный. Болезнь любая — здесь, в голове. Если только ты начинаешь переживать из-за этой болезни — умножай на десять», — сказал белорусский лидер.

По словам политика, многие отмечают, что он посещает красные зоны в больницах и «еще не умер».

«И один мерзавец заявление сделал (но развития не получило): "Лукашенко не умирает, потому что он привился какой-то иностранной вакциной". У нас в стране нет иностранных вакцин, кроме "Спутника" и китайской», — отметил Лукашенко.

Глава республики также назвал глупостью утверждение, что он выступает против вакцинации.

Лукашенко ранее заявил, что белорусы, которые выступают за регистрацию западных вакцин, хотят эмигрировать за рубеж. «Нам подкидывают эти оппы [оппозиционеры] идею: "Завезите Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna". Для чего? Чтобы они могли привиться, получить паспорт и ехать на Запад инструкции получать», — сказал он.