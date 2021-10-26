Двукратный чемпион НБА перебрался в Россию

Американский баскетболист Куинн Кук перебрался в российский «Локомотив-Кубань». Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт с 28-летним баскетболистом рассчитан до конца нынешнего сезона. Выступая в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), он дважды становился чемпионом.

Всего на счету Кука 188 матчей в НБА. В среднем за игру он набирал 6,4 очка, делал 1,7 подбора. Кук выигрывал чемпионские титулы в НБА, выступая за клубы «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лэйкерс». Минувший сезон он завершал в составе «Кливленд Кавальерс».

«Локомотив-Кубань» занимает восьмую строчку в Единой лиге ВТБ. После четырех матчей в активе команды две победы при двух поражениях.