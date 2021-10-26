Электромобили оказались в два раза дороже обычных авто в обслуживании

Владельцы гибридов тратят в 2 раза больше на техобслуживание, чем владельцы обычных авто

Россияне, которые ездят на гибридах и электромобилях, в среднем тратят в два раза больше на ремонт и обслуживание, чем владельцы обычных автомобилей. Об этом говорится в совместном исследовании сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Средний чек за обслуживание электромобиля составляет 18 911 рублей, а за автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) — 9888 рублей. Поскольку в гибридных автомобилях установлены две системы, сервисное обслуживание оказывается дороже. «Двойная система охлаждения, два двигателя — ДВС и электрический, тормозная система с рекуперацией. А если касаться ремонта, то батарейные блоки по регламенту подлежат только замене, а их стоимость несравнима даже с заменой обычного двигателя», — отметил сооснователь и директор Fit Service Данил Соловьев.

Согласно исследованию агентства Gruzdev-Analyze, к 2035 году доля электромобилей в мире составит 27 процентов от общего числа, но при этом три из четырех автомобилей на дорогах общего пользования все равно будут с привычными бензиновыми и дизельными двигателями.

Рынок подержанных машин с электродвигателем за девять месяцев этого года увеличился в России на 58 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи новых взлетели в пять раз. Средняя цена электромобиля составляет 1,4 миллиона рублей.