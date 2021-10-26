На сломавшего российскому школьнику позвоночник охранника завели уголовное дело

В Новосибирске по результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело в отношении охранник магазина, сломавшего позвоночник российскому школьнику. Об этом во вторник, 26 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, дело в отношении 53-летнего мужчины возбуждено по статье 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека в отношении малолетнего») УК РФ. В настоящее время 13-летний ребенок проходит медицинское лечение. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

20 октября сообщалось, что в Новосибирске охранник магазина «Пятерочка» заметил 13-летнего подростка, когда тот ходил вдоль полок с бутылками сладкой воды. Мальчик искал определенную марку газировки. Мужчине это показалось подозрительным, он схватил ребенка за грудь и начал дергать. По словам матери пострадавшего школьника, тот просил отпустить его, однако охранник заломил ему руки и ударил между лопаток.