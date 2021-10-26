Арестованных за поджог леса в Турции россиян отпустили под подписку о невыезде

Суд Антальи освободил под подписку о невыезде семерых россиян, арестованных по обвинению в поджоге леса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское генконсульство.

Согласно заявлению дипмиссии, официальное уведомление о решении турецкого суда еще не было передано в генконсульство. Тем не менее, по информации представителей защиты, туристов отпустили под подписку о невыезде до окончания судебного процесса, подчеркнул представитель российского генконсульства.

25 октября группа из семи российских туристов заявила, что их арестовали в турецкой Анталье за поджог, который они не совершали. По словам россиян, они наткнулись на природный пожар и решили его потушить. Когда поняли, что сами не справятся, россияне вызвали на Ликийскую тропу службу спасения, а на выходе из леса их арестовали местные полицейские.

Россиян доставили в отделение и предоставили адвоката, который не разговаривал по-английски. Туристы пожаловались, что российское консульство на обращения никак не реагирует и попросили интернет-пользователей распространить информацию об их аресте.