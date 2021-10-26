Умер установивший дипотношения с СССР бывший президент Южной Кореи

Бывший президент Южной Кореи Ро Дэ У, который находился у власти с 1988 по 1993 годы и установил дипломатические отношения с СССР, скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на помощников экс-лидера.

Отмечается, что политик умер после того, как был госпитализирован из-за ухудшения здоровья. Он не смог выздороветь. Подробности его болезни не сообщаются.

Ранее, 18 октября, бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от осложнений после коронавируса. Ему было 84 года.

Дипломатические отношения между Советским Союзом и Южной Кореей были установлены 30 сентября 1990 года. В декабре того же года состоялся первый официальный визит в Москву президента Ро Дэ У, по итогам были подписаны документы, регулирующие торгово-экономическое сотрудничество, и Декларация об общих принципах отношений.