На запершую четверых детей в квартире россиянку завели уголовное дело

Следственный комитет Иркутской области возбудил уголовное дело на россиянку, которая заперла на несколько дней своих четверых детей в квартире. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Уголовное дело возбудили по признакам преступлений, предусмотренных статьей 125 УК РФ («Оставление в опасности») и статьей 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»).

По данным следствия, 21 октября женщина оставила детей дома, после чего отправилась к друзьям для распития алкоголя. «Вы мне никто, чтоб я перед вами. Я буду перед детьми своими оправдываться — я их заберу, закодируюсь и все», — заявила 31-летняя женщина на допросе.

Информация об инциденте появилась 24 октября. Жительница поселка Осиновка увидела, как мальчик по веревке затаскивает на третий этаж пакет с продуктами. Россиянка заподозрила неладное, после чего вызвала полицию. По данным правоохранительных органов, самому младшему ребенку год, а самому старшему десять лет. Спустя несколько дней детей спасли с помощью пожарной лестницы.