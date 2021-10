Сестры-близнецы полностью покрыли друг друга татуировками и прославились в сети

Сестры-близнецы из Лос-Анджелеса обрели популярность в сети после того, как полностью покрыли тела друг друга цветными татуировками. На их Instagram-аккаунт, насчитывающий более 54 тысяч подписчиков, обратили внимание в Daily Star.

Как сообщает издание, 26-летние уроженки Германии Алина и Алена Петуния (Aline and Alena Petunia) обучились мастерству татуировки и приняли решение переехать, очарованные образом жизни в США. С тех пор девушки, прославленные в соцсетях как «татуированные близнецы из Голливуда» (the tattooed twins of Hollywood), принялись наносить на кожу друг друга рисунки, в том числе эскизы животных, растений, кристаллов и различные надписи.

Материалы по теме «Удовольствие от боли — порочно» Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела Синяя болезнь Как первая татуировщица в мире научила женщин не бояться рисовать на своем теле тигров, змей и птиц

В одном из последних постов Петуния разместили видео, на котором они сначала выбирают орнаменты для украшения своих лбов, а затем наносят их и демонстрируют конечный результат. «О да! Мы сделали это! Мы покрыли татуировками лбы друг друга! Прости, мам», —подписали они публикацию, которая собрала около пяти тысяч лайков. Помимо этого, девушки окрасили волосы в голубой и красный цвета в тон своих новых татуировок.

Подписчики оценили творчество сестер в комментариях. «Как всегда выглядите превосходно!», «Мне очень нравится, вам обеим безумно это идет», «Фантастика, я хотела бы стать вашей третьей сестрой», — хвалили они.

В сентябре женщина с тату во все тело рассказала о желании перекрыть кожу белыми рисунками. 31-летняя тату-мастер и многодетная мать Александра Жасмин рассказала, что сделала свою первую татуировку в 18 лет и с тех пор потратила на это увлечение примерно 17 тысяч фунтов стерлингов (почти 1,7 миллиона рублей). В настоящее время грудь, живот, руки, ноги, спина и ягодицы героини материала покрыты изображениями кошек, черепов, а также различными надписями и узорами.