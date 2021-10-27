Предсказано место сборной России в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Компания Gracenote предсказала место сборной России в медальном зачете Олимпийских игр (ОИ) в Пекине. Статистика доступна на сайте организации.

В компании посчитали, что российские спортсмены завоюют 38 медалей (14 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых) и займут второе место в медальном зачете. Лидерами станут норвежцы, которые должны выиграть 44 медали. На третьем месте, по прогнозам аналитиков, будет располагаться сборная Германии с 27 наградами. Далее по списку идут США, Нидерланды, Швейцария, Канада, Швеция, Франция и Австрия.

Рейтинг основан на результатах спортсменов за последние годы. Отмечается, что из-за пандемии коронавируса прогноз является более неопределенным, чем на предыдущих Играх.

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд утвердил двухлетний запрет отечественным атлетам на выступления под флагом России на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение двух лет Россия также не имеет права принимать данные турниры.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.