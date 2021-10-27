Выявлен негативный эффект недосыпа

Исследователи из Бразилии и США показали, что недостаток сна влияет на походку человека. Посвященная еще одному негативному эффекту недосыпа статья ученых опубликована в журнале Scientific Reports.

До недавнего времени ходьба рассматривалась как полностью автоматический процесс, требующий незначительного сознательного контроля — что, в частности, подтверждали эксперименты на животных. Однако за последнее десятилетие исследователи выяснили, что, оказывается, здоровые испытуемые могут корректировать свою походку в зависимости от зрительных раздражителей, что предполагает некоторое воздействие сознания.

В своем эксперименте ученые из Массачусетского технологического института и Университета Сан-Паулу раздали 30 бразильским студентам актиметры, с помощью которых отслеживалась их активность на протяжении 14 дней. Испытуемым не давали никаких инструкций, чтобы они могли придерживаться привычного режима сна и бодрствования. В среднем каждый студент спал по шесть часов в день при норме в восемь. Некоторые из студентов компенсировали недостаток сна, отсыпаясь на выходных. Накануне 14-го дня одна группа студентов провела ночь без сна в лаборатории — без доступа к кофеину и другим стимуляторам. После этого все участники выполнили тест.

Каждый из испытуемых вставал на беговую дорожку, при этом скорость для всех была одинаковая. Испытуемых просили идти в ногу с ритмом метронома. Экспериментаторы постепенно повышали и понижали скорость метронома, не говоря об этом студентам. Походку участников эксперимента — и, в частности, момент, когда их пятки касались беговой дорожки — отслеживали с помощью камер и сравнивали с ходом метронома.

«Мы обнаружили, что ошибки (в сихронизации с метрономом — "Лента.ру") были значительнее у людей с острой нехваткой сна», — отметил один из исследователей Артуро Форнер-Кордеро. Они выбивались из ритма и хуже реагировали на акустические подсказки. Лучшие же результаты показали те студенты, которые чуть больше спали на выходных, — даже если они проходили эксперимент почти через неделю.