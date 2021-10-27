Соловьев раскритиковал идею Матвиенко бороться с безнравственными передачами

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал идею председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко бороться с безнравственными передачами на российском телевидении путем создания нравственного кодекса. Журналист в беседе с NEWS.ru напомнил, что цензура в России запрещена по Конституции.

Соловьев заявил, что понимает посыл спикера Совфеда, однако, по его мнению, изменениями в журналистике, на ТВ и в других медиа должен заниматься Союз журналистов России. «Предложение Валентины Ивановны о неких внутренних самоограничениях можно рассмотреть, но его должен рассматривать мой тезка Владимир Соловьев, который возглавляет Союз журналистов», — сказал телеведущий.

Он также обратил внимание, что в России официально нет никакой идеологии. По мнению Соловьева, это затрудняет процесс определения того, что нравственно, а что нет. Кроме того, ведущий отметил, что сами журналисты — это не образцы морали.

«Журналист занимается несколько другой работой. Если он начинает оценивать, нравственно или не нравственно то, что он делает, — это довольно сложно», — подчеркнул Соловьев.

Ранее Матвиенко предложила бороться с безнравственными передачами на ТВ. В пример спикер Совфеда привела передачи, в которых в прямом эфире делаются тесты ДНК и устраиваются драки. Она заявила, что борьбе с таким контентом могло бы способствовать создание нравственного кодекса. «Я против всякой цензуры на телевидении, мы живем в другом времени и так далее, но нравственная цензура должна все равно быть в любом обществе», — заявила Матвиенко.