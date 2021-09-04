Соловьев раскритиковал сборную России

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал отборочный матч к чемпионату мира по футболу между сборными России и Кипра. Игра прошла «через вратаря», написал он в социальной сети Twitter.

«У нас плеймейкер Гилермо? Вся игра через вратаря», — заявил Соловьев в своем Twitter-аккаунте. В публикации телеведущий имел в виду голкипера Маринато Гильерме.

Встреча состоялась в Никосии 4 сентября и завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян. Голы сборной принесли полузащитники Александр Ерохин (шестая минута) и Ринат Жамалетдинов (55-я). Это первая победа отечественной команды под руководством Валерия Карпина. По мнению главного тренера сборной России, результат футболистов приемлемый, но не достойный. «Игра, мягко говоря, не порадовала», — подчеркнул он.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер оценил увольнение предыдущего главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. По его мнению, в стране «просто нет футбола», а сам Черчесов попал под горячую руку. Увольнение тренера связывают с провалом сборной России на чемпионате Европы.