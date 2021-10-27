В Махачкале пройдет международный урбанистический форум «Дагестан: новые сценарии развития». Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие организуют в третий раз. Оно состоится 28 октября в Махачкале на площадке исторического парка «Россия — моя история». Организацией форума займутся региональное правительство и Комитет по архитектуре и градостроительству Республики Дагестан. На нем проведут пленарные сессии, дискуссии и аналитическая сессии.

Уточняется, что ежегодный урбанистический форум затрагивает такие вопросы, как комплексное развитие территорий, современное проектирование, инструменты создания и развития комфортной современной городской среды. На нем также проходят мастер-классы «Культурное наследие как вызов и ресурс развития города. Роль комплексного подхода при функциональном программировании городской среды» и «Современные подходы к работе с историческим и культурным наследием городов и регионов».

