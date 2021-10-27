Выбросившую дочь из окна россиянку отправили под стражу

Прокуратура: выбросившую дочь из окна ростовчанку заключили под стражу до 25 декабря

Жительницу Ростова Ярославской области, выбросившую свою четырехлетнюю дочь из окна третьего этажа жилого дома, отправили под стражу на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошел 26 октября. В сообщении, распространенном пресс-службой ведомства, говорится, что суд удовлетворил ходатайство следователя с учетом позиции прокурора и избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 декабря.

Сейчас девочка находится в больнице. СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство малолетнего).

Ранее стало известно, что в Симферополе пьяный россиянин выбросил свою знакомую из окна восьмого этажа, от полученных травм женщина скончалась. Инцидент произошел во время застолья в квартире дома по улице Яблочкова в поселке Грэсовском. 50-летний мужчина вступил в конфликт с 39-летней женщиной. В ходе ссоры россиянин перекинул с балкона квартиры знакомую, от полученных травм она скончалась.