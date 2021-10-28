Россияне выберут самый известный следственный изолятор в стране. Опрос проводится до 9:00 по московскому времени 29 октября в официальном Telegram-канале Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Пока лидирует «Владимирский централ», на втором месте «Бутырка». В сообщении отмечается, что итоги будут подведены накануне Дня работников следственных изоляторов и тюрем.

«Уважаемые посетители канала! Предлагаем вам принять участие в опросе и ответить на вопрос: Какой следственный изолятор (тюрьма) на ваш взгляд является самым известным в России? (выберите один из вариантов)», — отметила служба. В опросе представлены «Лефортово» (СИЗО-2 ФСИН России), «Матросская тишина» (СИЗО-1 УФСИН России по Москве), «Кресты» (СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), а также «Бутырка» (СИЗО-2 УФСИН России по Москве) и «Владимирский централ» (Т-2 УФСИН России по Владимирской области).

В марте москвичи, живущие рядом с «Бутыркой» жаловались на шум от тюремного радио — с наступлением весны передачи стали включать на большой громкости. «Зимой не так слышно было, тише бухтело. Сейчас ужас. Когда диджеи начинают говорить — реально громко. Может, они тогда у нас будут спрашивать какую радиостанцию ставить? И приветы каждому подъезду пусть передают сразу», — возмутились жители столицы.