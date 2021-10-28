В Минздраве рассказали о необоснованных медотводах от вакцинации против COVID-19

Мурашко заявил, что часть врачей необоснованно выдает медотвод от прививки против COVID-19

Некоторые врачи необоснованно дают россиянам медотвод от прививки против коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует РИА Новости.

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По его словам, ведомство сталкивается с абсурдными рекомендациями медиков. Мурашко подчеркнул, что этого быть не должно — врачи обязаны тщательно изучать анамнез.

Министр рассказал, что часть врачей дает медотвод тем, кто при заболевании сразу попадет в реанимацию. Темпы вакцинации в стране зависят от каждого врача, считает он.

Ранее министр здравоохранения Мурашко рассказал о порядке получения медотвода от вакцинации. По его словам, прививка может быть противопоказана тем, у кого, например, выявлены гиперчувствительность к вакцине или ее элементу, тяжелые аллергические реакции, острые заболевания или обострение хронических заболеваний.

Глава министерства отметил, что лечащий врач должен определить противопоказание к вакцинации. Решение о медицинском отводе принимают врачи медицинской организации, где пациент наблюдается, рассказал Мурашко. Он подчеркнул, что медик может дать временный медотвод на 30 дней.