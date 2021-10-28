Оценен риск заражения коронавирусом при поездке за границу

Эксперты страховой компании ERV оценили риск заражения коронавирусной инфекцией во время путешествия за границу. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, аналитики обработали данные за первые три квартала 2021 года. Выяснилось, что по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году количество обращений туристов снизилось на 21,5 процента. По мнению специалистов, из-за пандемии путешественники стали серьезнее относиться к соблюдению профилактических мер.

Как заявила исполнительный директор ERV Юлия Алчеева, с августа 2020 года на 10 тысяч туристов фиксируется стабильно около трех случаев заражения COVID-19. Таким образом, согласно статистике, вероятность заболеть инфекций при поездке равна 0,03 процента.

Отмечается, что в первые девять месяцев 2021 года большинство страховых полисов (76,3 процента) были оформлены для отдыха в Турции. Оставшаяся четверть случаев пришлась на Египет, Кубу, Кипр, а также на поездки по России.

Самый дорогой страховой случай произошел с путешественницей в США — общая стоимость лечения составила 1,2 миллиона долларов (около 84,3 миллиона рублей).

Кроме того, эксперты отметили повышенный интерес россиян к страховкам от невыезда за рубеж. Этому способствуют ограничительные меры при пересечении границ — например, ПЦР-тестирование перед вылетом может выявить заболевание коронавирусом в бессимптомной форме.

Ранее в октябре глава Ростуризма Зарина Догузова призвала россиян к осторожности в путешествиях. Так, руководитель ведомства порекомендовала путешественникам сдавать ПЦР-тесты перед поездками за границу и приобретать медицинскую страховку, которая покроет лечение в случае заражения COVID-19.