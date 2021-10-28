Россияне закупились искусственной кровью и зубами

Россияне планируют массово праздновать Хэллоуин дома. За последние две недели спрос на гримы, карнавальные костюмы, маски, бутафорию взлетел в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Ленте.ру» в Wildberries.

В этом году на покупку тематических костюмов россияне в среднем тратят на 20 процентов больше (около 1300 рублей).

Продажи искусственной крови для создания тематических образов увеличились в 2,5 раза год к году, искусственной паутины — в 6 раз, бутафорских клыков и вампирских зубов — в 3,5 раза.

Самыми популярными образами на Хэллоуин оказались Чумной Доктор, эльфы, ведьмы, вампиры, а также персонажи фильмов: Харли Квин из «Отряда самоубийц», злодея из «Крика», Фредди Крюгера из «Кошмара на улице Вязов» и других.

Также выросли продажи товаров для самостоятельного декора. Например, спрос на гирлянды взлетел в пять раз год к году. Хитом продаж стали изображения скелетов, а продажи свечей в виде тыквы выросли в 30 раз год к году.

Ранее сообщалось, что дома на улицах Вязов по всей Великобритании стоят на 70 процентов меньше, чем в среднем по стране. Разница связана с фильмом «Кошмар на улице Вязов» 1984 года об убийце Фредди Крюгере.

Средняя стоимость объекта на улице Вязов достигла 31,3 тысячи фунтов стерлингов (более трех миллионов рублей), в то время как жилье на другие улицах стоит более 105,5 тысяч фунтов стерлингов (более 10,2 миллиона рублей).