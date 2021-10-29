В Армении от коронавируса скончался новорожденный

В Армении скончался новорожденный ребенок, у которого ранее был выявлен коронавирус. Об этом сообщила в своем Facebook официальный представитель университетской больницы «Мурацан» в Ереване Шушан Даниелян.

По ее словам, трагедия произошла утром в пятницу, 29 октября. Пресс-секретарь отметила, что малыш поступил в медицинское учреждение 19 октября, и уже через неделю на фоне критического течения болезни врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), однако спасти жизнь младенца не удалось.

«Слушайте специалистов, сделайте прививки и защитите членов своей семьи от этой коварной болезни», — заключила Даниелян.

29 октября бывший глава Министерства здравоохранения Армении, депутат парламента республики от правящей фракции «Гражданский договор» Арсен Торосян сообщил, что в стране начали вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет. В республике для этого используют препарат Moderna.

В июле от коронавируса умер двухмесячный младенец в Новосибирске. По словам его матери, младенец поступил в больницу с 60 процентами поражения легких. Спустя два дня после госпитализации врачи заявили, что вирус «уничтожил легкие полностью».