Российских полицейских отправили в колонию за смерть отца чемпиона ММА

В Подмосковье суд отправил в колонию трех бывших оперуполномоченных отдела полиции № 2 подмосковного города Орехово-Зуево за избиение до смерти 46-летнего мужчины. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

Установлено, что 11 апреля 2019 года трое лейтенантов полиции возле дома на улице Гагарина напали на уроженца Дагестана, наносили ему удары по телу и голове. Избив мужчину, они скрылись. Россиянина доставили в больницу, где через неделю он скончался.

Как уточнял источник в правоохранительных органах, лейтенанты распивали пиво и стали свидетелями ссоры между двумя мужчинами, русским и дагестанцем. Не разобравшись в ситуации, они сначала оскорбили потерпевшего, а потом избили. Он также добавил, что погибший — Сулли Юнусилау, отец двукратного чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау.