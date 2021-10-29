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«Газпром» изучит просьбу Польши снизить цены на газ

«Газпром экспорт» получил обращение польского концерна PGNiG о снижении цен на газ
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Фото: Ilya Galakhov/ Globallookpress.com

Российская компания «Газпром экспорт» получила просьбу польского концерта PGNiG о снижении цен на газ и изучает обращение. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее польский нефтегазовый концерн PGNiG попросил «Газпром» снизить цены на поставки газа. Запрос обосновывается ситуацией на европейском оптовом рынке. Глава компании Павел Маевский отметил, что в последнее время в Европе фиксируется беспрецедентный рост цен на газ. Ситуацию он считает чрезвычайной, она, по его мнению, дает основания для пересмотра цен, по которым Варшава закупает топливо по Ямальскому контракту.

Реакция в России

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале удивился просьбой Польши. Он напомнил, что страна позиционирует себя тотальным противником России по газовым вопросам, пыталась сорвать строительство газопровода «Северный поток-2», выступает против Москвы на международной арене.

Аналогичного мнения придерживается директор аналитического департамента Инвестиционной компании «РЕГИОН» Валерий Вайсберг. В беседе с радио Sputnik он назвал заявление польской компании странным, особенно на фоне ситуации в газовой сфере в Европе. Он указал на высокую стоимость топлива и добавил, что в 2022 году ожидается заметный рост.

Директор Фонда энергетического развития и эксперт по энергетике Сергей Пикин отметил в беседе с «Лентой.ру», что если Польша прекратит вставлять палки в колеса в процесс запуска «Северного потока-2» (СП-2), тогда «Газпром» может пойти на уступки и снизить цену поставок газа.

Он указал, что снижение цен на поставки газа PGNiG для «Газпрома» не выгодны. Специалист заявил, что компания могла бы пойти на такие уступки, например, для Белоруссии в силу природы отношений России с республикой. Однако для Варшавы таких исключений не будет, подчеркнул эксперт.

Ямальский договор предусматривает ежегодные поставки в Польшу газа объемом до десяти миллиардов кубометров, был подписан в 1996 году и действует до 2022 года. Цена в рамках контракта уже пересматривалась ранее, а в 2018 году PGNiG получила право требовать снижения цены на российский газ. «Газпром» подавал жалобу, однако польская компания в 2020 году выиграла суд. PGNiG, прося снизить контрактную цену, напоминала, что право выступить за пересмотр ценовых условий есть у любой стороны соглашения.

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