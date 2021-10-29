«Газпром» изучит просьбу Польши снизить цены на газ

Российская компания «Газпром экспорт» получила просьбу польского концерта PGNiG о снижении цен на газ и изучает обращение. Об этом сообщает РИА Новости.

«Газпром экспорт» получил обращение польской стороны и в настоящее время изучает его «Газпром экспорт» российская транснациональная энергетическая компания

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Ранее польский нефтегазовый концерн PGNiG попросил «Газпром» снизить цены на поставки газа. Запрос обосновывается ситуацией на европейском оптовом рынке. Глава компании Павел Маевский отметил, что в последнее время в Европе фиксируется беспрецедентный рост цен на газ. Ситуацию он считает чрезвычайной, она, по его мнению, дает основания для пересмотра цен, по которым Варшава закупает топливо по Ямальскому контракту.

Реакция в России

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале удивился просьбой Польши. Он напомнил, что страна позиционирует себя тотальным противником России по газовым вопросам, пыталась сорвать строительство газопровода «Северный поток-2», выступает против Москвы на международной арене.

И такая страна просит нас о снижении цены? Можно с уверенностью сказать: какое бы решение ни было принято, признательности не будет. В антироссийской позиции Польши ничто не изменится ни на йоту Алексей Пушков член Совета Федерации

Аналогичного мнения придерживается директор аналитического департамента Инвестиционной компании «РЕГИОН» Валерий Вайсберг. В беседе с радио Sputnik он назвал заявление польской компании странным, особенно на фоне ситуации в газовой сфере в Европе. Он указал на высокую стоимость топлива и добавил, что в 2022 году ожидается заметный рост.

Плюс ко всему, это несколько расходится с соображениями, которые ранее высказывала польская сторона: что российский газ им не нужен, что они собираются от него отказаться и действующий договор продлевать не надо Валерий Вайсберг директор аналитического департамента Инвестиционной компании «РЕГИОН

Директор Фонда энергетического развития и эксперт по энергетике Сергей Пикин отметил в беседе с «Лентой.ру», что если Польша прекратит вставлять палки в колеса в процесс запуска «Северного потока-2» (СП-2), тогда «Газпром» может пойти на уступки и снизить цену поставок газа.

Он указал, что снижение цен на поставки газа PGNiG для «Газпрома» не выгодны. Специалист заявил, что компания могла бы пойти на такие уступки, например, для Белоруссии в силу природы отношений России с республикой. Однако для Варшавы таких исключений не будет, подчеркнул эксперт.

Ямальский договор предусматривает ежегодные поставки в Польшу газа объемом до десяти миллиардов кубометров, был подписан в 1996 году и действует до 2022 года. Цена в рамках контракта уже пересматривалась ранее, а в 2018 году PGNiG получила право требовать снижения цены на российский газ. «Газпром» подавал жалобу, однако польская компания в 2020 году выиграла суд. PGNiG, прося снизить контрактную цену, напоминала, что право выступить за пересмотр ценовых условий есть у любой стороны соглашения.