США вместе с союзниками раскритиковали российский закон о СМИ-иноагентах

США вместе с ближайшими странами-союзницами раскритиковали «притеснение в России независимой журналистики» в контексте применения закона о СМИ-иноагентах. Соответствующее обращение к российскому правительству опубликовал на своем сайте американский Госдепартамент.

Под заявлением Госдепа подписались правительства Австралии, Канады, Чешской Республики, Дании, Франции, Германии, Греции, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Словакии, Словении, Украины и Великобритании.

Они выразили озабоченность по поводу «усиливающихся преследований со стороны правительства России в отношении независимых журналистов и СМИ в России». В заявлении отмечается, что «свобода СМИ жизненно важна для эффективного функционирования свободных и открытых обществ и необходима для защиты прав человека и основных свобод».

«Мы призываем российское правительство прекратить подавление независимых голосов, прекратить политически мотивированные судебные процессы против журналистов и СМИ и освободить всех несправедливо задержанных», — говорится в конце обращения США и стран-союзниц.

Закон о СМИ-иноагентах был принят в России в 2017 году, после того как в США признали таковым издание RT America. По закону, СМИ признается иностранным агентом, если установлен факт получения финансирования из-за рубежа. В таком случае СМИ вносится в соответствующий реестр Минюста.

СМИ-иногаенты обязаны предоставлять подробную финансовую отчетность о всех своих доходах и расходах, данные о персональном составе руководства и аудиторских проверках. Также такие организации должны информировать о своем статусе читателей в каждом сообщении и материале на своих сайтах и в социальных сетях.