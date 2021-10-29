Экс-президента Польши обвинили в даче ложных показаний

Леха Валенсу обвинили в ложных показаниях о его сотрудничестве со спецслужбами

Бывшему президенту Польши и лауреату Нобелевской премии мира Леху Валенсе предъявили обвинения в даче ложных показаний в деле о его сотрудничестве со спецслужбами во времена Польской Народной Республики (ПНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на польский Институт национальной памяти.

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Подозрения в сторону Валенсы возникли после смерти экс-главы МВД Польши генерала Чеслава Кищака. В результате обыска в квартире бывшего министра правоохранители нашли папку с документами, якобы подписанными Валенсой. Согласно вскрытым данным, Валенса, будучи лидером оппозиционной партии «Солидарность», сотрудничал со Службой безопасности (СБ) Польши под псевдонимом Болек.

«Леху Валенсе предъявлено обвинение в даче ложных показаний. Дело касается заявлений экс-президента о фальсификации его подписей под документами Службы безопасности», — говорится в сообщении Института. В 2016 году Валенса сообщал, что не сотрудничал с СБ ПНР и не подписывал документы МВД.

По данным расследования, подпись Болека совпала с подписью Валенсы в 140 из 158 отчетах из архива экс-главы МВД ПНР, а также в 17 квитанциях о получении денег за дачу показаний. Согласно польскому законодательству, за дачу ложных показаний следствию, гражданину может грозить от трех до восьми лет лишения свободы.

Валенса учредил профсоюз «Солидарность» в 1980-х. В 1983-м он получил Нобелевскую премию мира, а возглавлял Польшу в 1990-1995 годах. До пандемии Валенса читал платные лекции в разных университетах мира. После начала пандемии он, по собственным заявлениям, был вынужден «искать дополнительную работу».