Повесивший свой портрет в Эрмитаже посетитель извинился за «неудачную шутку»

Посетитель Эрмитажа Кирилл Смородин, ранее повесивший свой портрет в Военной галерее, извинился за «неудачную шутку». Он обратился к представителям музея в своем Instagram-аккаунте.

«Никакого умысла в том, чтобы нанести вред или оскорбить кого-то, у меня не было. Многие, кто меня знает, подтвердят, что я являюсь фанатом XIX века и отношусь с большим интересом и уважением к периоду войн с Наполеоном. Знаю многих генералов, адъютантов, их судьбу и историю. Возможно, это и было желание хоть на секунду приблизиться к их героической жизни», — написал Смородин.

Он отметил, что изображением с собственным лицом мог оскорбить лишь самого себя. Также россиянин добавил, что приклеил портрет на скотч, так что не повредил ничего в музее. При этом Смородин подчеркнул, что никому не советует повторять подобные действия.

«Я уже несколько раз созванивался с пресс-службой Эрмитажа и общался по поводу этого инцидента. Оставил свои контакты, предложил встретиться с представителями администрации и выявил желание исправить эту ситуацию. Также я написал большое письмо директору Эрмитажа Михаилу Борисовичу Пиотровскому с извинениями и объяснениями ситуации. Предложил поработать волонтером или помочь организовать какую-нибудь выставку. Надеюсь на их понимание», — говорится в посте Смородина.

Ранее Эрмитаж пожаловался на мужчину в прокуратуру. В музее заявили, что его надо проверить «на предмет возможного нарушения законодательства Российской Федерации, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества».