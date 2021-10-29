Культура
 
Последние новости
В Европе рекомендовали возобновить поездки с тремя странами со «Спутником V»
Не желавший стоять в очереди россиянин избил травматолога и устроил потоп
Прикинувшегося врачом ради спасения бабушки россиянина уволили
Криптовалюта от создателей «Игры в кальмара» взлетела в цене
Сибирский город обогнал Москву по росту цен на новое жилье
Российские гимнастки выиграли золото на чемпионате мира
Кальянную в Москве опечатали за повторное нарушение мер против COVID-19 
В КПРФ проверят данные о причастности Рашкина к браконьерству
Ведущая раскрыла жестокую правду о модельном бизнесе из личного опыта
МиГ-29 уничтожил выпущенную F-5 ракету
Новости партнеров
Прослушать новость

Повесивший свой портрет в Эрмитаже посетитель извинился за «неудачную шутку»

Посетитель Эрмитажа извинился перед музеем за свой портрет в Военной галерее
Перейти в «Мою Ленту»
Кирилл Смородин
Кирилл Смородин
Фото: страница «Питер Решает» во «ВКонтакте»

Посетитель Эрмитажа Кирилл Смородин, ранее повесивший свой портрет в Военной галерее, извинился за «неудачную шутку». Он обратился к представителям музея в своем Instagram-аккаунте.

«Никакого умысла в том, чтобы нанести вред или оскорбить кого-то, у меня не было. Многие, кто меня знает, подтвердят, что я являюсь фанатом XIX века и отношусь с большим интересом и уважением к периоду войн с Наполеоном. Знаю многих генералов, адъютантов, их судьбу и историю. Возможно, это и было желание хоть на секунду приблизиться к их героической жизни», — написал Смородин.

Он отметил, что изображением с собственным лицом мог оскорбить лишь самого себя. Также россиянин добавил, что приклеил портрет на скотч, так что не повредил ничего в музее. При этом Смородин подчеркнул, что никому не советует повторять подобные действия.

«Я уже несколько раз созванивался с пресс-службой Эрмитажа и общался по поводу этого инцидента. Оставил свои контакты, предложил встретиться с представителями администрации и выявил желание исправить эту ситуацию. Также я написал большое письмо директору Эрмитажа Михаилу Борисовичу Пиотровскому с извинениями и объяснениями ситуации. Предложил поработать волонтером или помочь организовать какую-нибудь выставку. Надеюсь на их понимание», — говорится в посте Смородина.

Ранее Эрмитаж пожаловался на мужчину в прокуратуру. В музее заявили, что его надо проверить «на предмет возможного нарушения законодательства Российской Федерации, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На повесившего свой портрет в Эрмитаже мужчину пожаловались в прокуратуру
Эрмитаж обвинил фронтмена Rammstein в незаконном использовании экспонатов
Эрмитаж получил жалобу о развратном влиянии обнаженных скульптур на детей
Другие материалы рубрики
КультураПартнерский материал

Музыкальная обсерватория.

Международный фестиваль InClassica отметил юбилей в Дубае
12:4226 октября

Суд Амстердама признал скифское золото собственностью Украины

12:2526 октября

«Лиза Алерт» объявила о поисках актрисы Светланы Светличной

11:4826 октября

Водителя пропавшей Светланы Светличной доставили на допрос в отдел полиции

Культура00:01 8 октября
Лев Лещенко и Loc-Dog

«Не понимаю, что они делают»

Лев Лещенко о Моргенштерне, «Пошлой Молли» и современной жестокости
11:2026 октября

Россияне назвали лучших исполнителей 2021 года

10:2626 октября

Кристофер Нолан оценил фильм «Дюна»

07:5826 октября

Названа стоимость квартиры пропавшей в Москве Светличной

Культура10:10 7 октября

«Не верили, что Бонд когда-нибудь попадет в Россию»

Кто стоит за фильмами об агенте 007 и что ждет бондиану в будущем?
06:0326 октября

Моргенштерн назвал потраченную на свадьбу сумму денег

05:2426 октября

До исчезновения Светличная заявила об издевательствах и попросила помощи

01:4126 октября

Бастрыкин проконтролирует ситуацию с исчезновением Светличной

Россия
«Мы больше не можем праздновать как раньше»
Моргенштерн, Бузова, СК и россияне — кто прав в спорах о Дне Победы?
В Москве начались нерабочие дни.
Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября?
«Девушки сбегали из дома и кончали с собой»
Почему подростковые беременности в России так часто заканчиваются трагедиями?
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
У самого популярного сериала на Netflix появилась своя криптовалюта
Песков заявил о желании «Газпрома» договориться с Молдавией по газу
В планах Китая увидели угрозу для российского угля
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Сбер представил продукт для исследований покупателей аптек «Фарм Монитор»
Социальный лифт.
Как помогают молодым и талантливым в России
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Все материалы
Силовые структуры
Планировавший теракт под Мурманском боевик ИГ попал на видео
В убийстве семьи банкира Яхонтова заподозрили его бывшего бизнес-партнера.
Подозреваемого задержали в Белоруссии
Оперативники ФСБ ликвидировали террориста под Мурманском
В МВД объяснили причину уголовного дела на автора архива с пытками заключенных
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Подозреваемый в убийстве банкира Яхонтова и его семьи покончил с собой
«На его спине чертили пентаграмму»
Как чемпионку России по биатлону обвинили в ритуальном убийстве школьника
Все материалы
Наука и техника
Все материалы
Спорт
Чернокожая рестлерша снялась в откровенном платье
Тяжелобольная бывшая жена Аршавина попала в больницу
Игрок РПЛ поборется за звание лучшего футболиста мира
Александра Трусова«Есть гордость за наших девочек»
Российские фигуристы выиграли два золота на этапе Гран-при в США
Диктор UFC пропустит турнир впервые за 25 лет из-за коронавируса
Партнерский материал
«Зенит» оторвется, ЦСКА обгонит.
Первый матч «Зенита» после 7:1 со «Спартаком», ЦСКА против Слуцкого и «МЮ» в Лондоне
Все материалы
Культура
Вскрытие покажет.
«Армия мертвецов» Зака Снайдера обзавелась воровским приквелом. Почему он лучше оригинала?
Бенедикт Камбербэтч сыграет отравленного российского офицера ФСБ Литвиненко
Барашек, будь человеком.
Как исландский электрик снял один из самых необычных фильмов года — об овцах, людях и овцелюдях?
Зарубежные театры выступят в России в рамках «Больших гастролей»
Светлана СветличнаяАктриса Светличная нашлась в Москве на съемках ток-шоу.
Ее несколько дней искали полиция, Бастрыкин и родственники
Брэд Питт проиграл в суде Анджелине Джоли
Предскажи мне это.
Культовые романы Азимова превратили в космическую «Игру престолов». Что из этого вышло?
Все материалы
Интернет и СМИ
Андрея Малахова вызвали в СК по делу Светличной
Лицом к лицу.
Как технологии распознавания лиц сделают мир безопаснее и изменят жизнь человечества?
Минцифры начнет искать мошенников в приложениях
Врач перечислил действенные методы профилактики рака
«У людей должен быть выбор»
Как соцсети взламывают мозг человека и кто на самом деле их контролирует?
Няня осталась посидеть с детьми и вызвала полицию по одной причине
Facebook годами использовали для разжигания ненависти и торговли людьми.
О чем рассказали внутренние документы соцсети?
Все материалы
Ценности
Здоровье россиян попало под угрозу из-за мастеров салонов красоты на локдауне
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Стала известна цена самой дорогой поддельной сумки в России
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Походку жены Моргенштерна на модном показе раскритиковали в сети
Раскрыта разница между мужским и женским шопингом
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Сексуально озабоченного четырехметрового аллигатора изолировали от сородичей
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Пара нашла способ экономить деньги и начала жить в чужих домах
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Мужчина катался на лодке, заметил в воде голую женщину и спас ее от смерти
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Диетолог назвала продукты для улучшения сна
Все материалы
Kia XCeed обновился и подорожал в России
Топовый Toyota Land Cruiser 300: дизель и версия GR Sport
Новый двигатель и полный привод с тремя блокировками
Toyota показала электрический аналог RAV4
Maserati Quattroporte 1971 года: модель, которой не было
Продаётся уникальный автомобиль, принадлежавший королю Испании
Представлен новый Mercedes-AMG SL
Все подробности о Range Rover пятого поколения
Внедорожник получил новое шасси, турбомотор BMW и семиместный вариант
BMW X3 M обогнал по мощности X5 M
Все материалы
Среда обитания
Сдавшая мать в дом престарелых певица продала ее жилье
Миллионы людей не верят в глобальное потепление.
Почему человечество отрицает очевидные угрозы и не боится катастроф?
Ради дома мечты американцы оказались готовы жить с привидениями
Любимому курорту богачей предсказали исчезновение.
Почему Мальдивы уходят под воду и можно ли их спасти?
Бывшее жилье Орландо Блума продали в рекордные сроки
Туда и обратно.
Россияне годами покоряли Москву и другие крупные города. Почему теперь они уезжают жить в провинцию?
Назван способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кавказская пицца:
почему россиянам так полюбились осетинские пироги и где их делают по древним рецептам
Высотный балет:
кто такие скайдайверы и почему они оттачивают свое мастерство в Кузбассе?
История в кадрах:
как зарождались первые показы фильмов в России и кто стал пионером отечественного кинопроизводства
«Дух победителей покинул их навсегда»
Почему немцам не удалось разгромить советские войска в битве за Сталинград?
«Рукописи не горят»:
почему роман русского писателя стал одной из самых популярных экранизаций в мире?
«Ты теперь — капитан»
Где находятся лучшие парусные школы России?
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
Все материалы