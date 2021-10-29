Ирина Шейк снялась в рекламе бренда в платье с декольте и восхитила фанатов

Российская супермодель Ирина Шейк стала героиней новой рекламной кампании бренда одежды Self-Portrait и восхитила фанатов своим внешним видом. Результаты фотосессии появились в Instagram-аккаунте марки.

На размещенных в сети кадрах 35-летняя манекенщица попозировала в нескольких образах. Так, ее засняли на пляже в черном платье в белый горох длины миди с глубоким декольте и высоким разрезом на бедре, а также темных капроновых колготках и красных босоножках. Кроме того, модель сфотографировали на камне в светло-голубом платье с вырезами на боках.

Также Шейк запечатлели, лежа в воде в вязаном комплекте коричневого оттенка, состоящем из кроп-топа на бретелях и обтягивающей юбки средней длины. Помимо этого, ее сняли на дереве в белом кружевном наряде с короткими рукавами, капроновых колготках в тон и красных босоножках.

Пользователи сети оценили внешний вид знаменитости в комментариях под фотографиями. «Самая красивая женщина в мире!», «Как Ирина может быть такой прекрасной?», «Я влюблена в ее прекрасное лицо», «Как бы я хотела увидеть ее в жизни», «Не женщина, а мечта!» — писали они.

Ранее в октябре Ирина Шейк снялась топлес и взволновала фанатов. На размещенных черно-белых кадрах 35-летняя знаменитость позирует топлес в черных кожаных легинсах, переходящих в ботинки. Ее волосы собраны в пучок, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах. Известно, что в таком виде Шейк рекламировала обувь дизайнера и соучредительницы бренда Jimmy Choo Тамары Меллон (Tamara Mellon).