Трамп раскритиковал появление в США паспортов с третьим гендером

Трампа возмутила и вызвала недоверие выдача паспортов с третьим гендером «Х» в США

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал выдачу в США паспортов с третьим гендером «Х». Ситуация вызвала недоверие экс-лидера. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя одну из публикаций по этой теме.

«Может ли такое случиться с нашей страной? Соединенные Штаты выдают свой первый паспорт с гендерным маркером "Х"», — возмутился бывший глава Белого дома.

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В настоящее время третий гендер уже есть в паспортах целого ряда государств, включая Австралию, Индию, Канаду, Мальту, Непал и Новую Зеландию.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что в США впервые выдали паспорт с отметкой о третьем гендере «X». Он особо подчеркнул, что Вашингтон привержен поощрению свободы и равенства всех людей, в том числе представителей ЛГБТ-сообщества. До сих пор для того, чтобы указать пол, отличающийся от внесенного в свидетельство о рождении, гражданам США нужен был сертификат от врача.

