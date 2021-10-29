Грузия отреагировала на заявление о переговорах насчет передачи Саакашвили Киеву

В Грузии опровергли информацию насчет переговоров о передаче бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

В Министерстве иностранных дел (МИД) республики прокомментировали сообщения о том, что Киев и Тбилиси на дипломатическом уровне обсуждают возвращение Саакашвили на Украину. В ведомстве заявили, что не могут подтвердить факт подобных переговоров.

Ранее с заявлением о том, что Грузия обсуждает с украинскими властями передачу им Михаила Саакашвили, выступила депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Юлия Клименко. Она подчеркнула, что о непрерывных переговорах в этом направлении ей стало известно от посла Украины в республике.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключил передачу Саакашвили Киеву. По его словам, если это произойдет, всему грузинскому правительству на следующий день придется уйти в отставку.

