Россиянин описал досмотр в аэропортах Египта фразой «кладь будут трясти трижды»

Россиянин отдохнул в Египте спустя шесть лет и пожаловался на строгие проверки в аэропорту Хургады. Впечатления мужчины опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Мужчина описал процедуру досмотра багажа фразой «вашу кладь будут трясти трижды». «У меня отобрали подарочную зажигалку за 170 долларов! (около 11 тысяч рублей — прим. "Ленты.ру") Забрать обратно трофей не удалось, хоть и устроил скандал», — рассказал он и добавил, что в аэропорту не было русскоговорящих сотрудников, которые могли бы разрешить ситуацию.

Тем не менее, путешествие автору понравилось. По его словам, через шесть лет персонал отеля по-прежнему узнавал его вместе с женой и был очень гостеприимным.

Также россиянин признался, что он не был придирчив к сервису, поэтому его не смущали некоторые недостатки — например, не совсем разнообразное питание. «Мы минималисты: кормят, поят — и хорошо», — заявил он.

По мнению туриста, главными достоинствами гостиницы были богатый подводный мир и коралловая стена на одном из пляжей. «Рыб стало больше. Скатиков, осьминожек, греющихся на мелководье, можно увидеть несколько раз за день», — восхитился он.

Ранее в октябре российская туристка рассказала о лучшем и худшем времени для поездки в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. По ее словам, самый удачный сезон для путешествия — это промежуток с октября по середину декабря. Наименее благоприятным временем оказался период с января по апрель — прежде всего из-за сильных ветров.