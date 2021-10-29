Володин рассказал о вступающих в силу в ноябре законах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал россиянам, какие законы в стране вступят в силу в ноябре. Об этом спикер написал в своем Telegram-канале.
Госрегулирование оборота этилового спирта
С ноября 2021 года производители алкогольных напитков без добавления этилового спирта будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования. Вместе с тем реестр мощностей будет под контролем Росалкогольрегулирования.
Исключения коснутся производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Как отметил спикер Госдумы, закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке.
Контроль за оборотом драгоценных металлов
Российские компании смогут добровольно вносить в специальную систему ГИИС ДМДК информацию о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки драгоценных металлов.
Лицензирование сервисного обслуживания вооружения и военной техники
С 23 ноября 2021 года для сервисного обслуживания вооружения и техники будет необходима лицензия. Исключения коснутся госконтрактов, заключенных до этой даты.
Регистрация корпоративных сим-карт
Компаниям и ИП необходимо до 30 ноября предоставить информацию о корпоративных номерах. В противном случае карты заблокируют. Вместе с тем сотрудники должны эти данные подтвердить. Закон направлен на борьбу с телефонным мошенничеством, заключил Володин.
Ранее он заявил, что Госдума планирует в ближайшее время вернуться к рассмотрению законопроекта о включении вакцины от коронавируса в Национальный календарь профилактических прививок. Инициативу могут принять в ноябре 2021 года.