Володин рассказал о вступающих в силу в ноябре законах

Спикер Госдумы Володин рассказал, какие законы вступят в силу в России в ноябре

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал россиянам, какие законы в стране вступят в силу в ноябре. Об этом спикер написал в своем Telegram-канале.

Госрегулирование оборота этилового спирта

С ноября 2021 года производители алкогольных напитков без добавления этилового спирта будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования. Вместе с тем реестр мощностей будет под контролем Росалкогольрегулирования.

Исключения коснутся производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Как отметил спикер Госдумы, закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке.

Контроль за оборотом драгоценных металлов

Российские компании смогут добровольно вносить в специальную систему ГИИС ДМДК информацию о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки драгоценных металлов.

Лицензирование сервисного обслуживания вооружения и военной техники

С 23 ноября 2021 года для сервисного обслуживания вооружения и техники будет необходима лицензия. Исключения коснутся госконтрактов, заключенных до этой даты.

Регистрация корпоративных сим-карт

Компаниям и ИП необходимо до 30 ноября предоставить информацию о корпоративных номерах. В противном случае карты заблокируют. Вместе с тем сотрудники должны эти данные подтвердить. Закон направлен на борьбу с телефонным мошенничеством, заключил Володин.

Ранее он заявил, что Госдума планирует в ближайшее время вернуться к рассмотрению законопроекта о включении вакцины от коронавируса в Национальный календарь профилактических прививок. Инициативу могут принять в ноябре 2021 года.