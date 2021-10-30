В Грузии рассказали о выпивающем три литра лимонада в день Саакашвили

Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в имитации голодовки. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «вся тюрьма смеется» над тем, что экс-президент выпивает по три литра лимонада в день.

«Что касается имитированного голодания Саакашвили, по нашей информации, именно сегодня, в день голосования, Саакашвили планирует симулировать то, что ему якобы стало плохо, и таким образом вызвать эмоции у своих сторонников», — заявил политик.

Ранее в октябре бывший грузинский президент связал свою судьбу с результатами второго тура местных выборов в республике. Саакашвили обратился к своим сторонникам и заявил, что от их голосов на выборах, которые пройдут в субботу, зависит его жизнь.

30 октября в нескольких грузинских городах пройдет второй этап местных выборов. В частности, за пост мэра Тбилиси поборются действующий градоначальник от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе и кандидат от оппозиционной силы Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия.