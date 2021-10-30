Назван реальный размер пенсии актрисы Светланы Светличной

У советской и российской актрисы Светланы Светличной размер пенсии должен во много раз превышать ту сумму, что первоначально раскрыл ее сын Алексей Ивашов. Об этом в интервью PopCornNews заявила доктор экономических наук, профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

«Она [пенсия] не может быть равна десяти тысячам — это минимальная выплата», — пояснила специалист. По ее словам, артистке должны выплачивать, согласно российскому законодательству, более 50 тысяч рублей в месяц.

Финогенова отметила, что каждому заслуженному артисту РСФСР в Москве ежемесячно выплачивают около 53 тысяч рублей. В нее входят «госстандарт и доплаты по категориям». Кроме того, начиная с 2022 года, размер выплат данной категории граждан увеличится и составит 55 тысяч 623 рубля, уточнила профессор.

О пропаже Светланы Светличной стало известно 25 октября. О том, что мать не выходит на связь с 21 октября, сообщил ее сын. После этого глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль поиски артистки.

Позднее появилась информация, что Светличная нашлась. «Ленте.ру» также сообщили, что телеведущему Андрею Малахову придется прийти на допрос следователей, так как актриса все это время находилась на съемках его программы.