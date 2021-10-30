Валерия высказалась о тиктокерах и артистах

Российская эстрадная певица Валерия поделилась мнением, как она относится к популярности блогеров из TikTok, отметив, что они не заменят артистов. Свое мнение артистка высказала в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам певицы, работа артистов на сцене и деятельность тиктокеров в сети обладают определенными особенностями, из-за чего они не смогут заменить друг друга. «Блогер может шикарно себя чувствовать перед камерой, которая стоит у него на штативе, а другое дело — выйти на сцену и держать многотысячную аудиторию. Это разные вещи! Это разные профессии! Поэтому я не могу сказать, что одно заменит другое», — пояснила артистка.

Валерию спросили, может ли артист своим творчеством побудить аудиторию к отрицательным поступкам. Певица предположила, что напрямую это сделать невозможно, а также при условии, если слушатель правильно воспитан и ему привиты нравственные ценности. «Не в артисте дело. Все равно у меня вопрос ко взрослым! И прежде всего ко взрослым артистам, которые пропагандируют ту же самую ненормативную лексику, которые позволяют себе на сцене такой реализм демонстрировать, от которого нормальные люди бегут в жизни», — заявила Валерия.

В июне Валерия впервые рассказала о своем отношении к рэперу Моргенштерну и заявила о «новой реальности» в шоу-бизнесе. По предположениям артистки, «волна дури» в российской музыке должна была быстро закончиться, но этого не произошло. Она предположила, что в будущем исполнять песни будет искусственный интеллект.