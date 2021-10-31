Блинкен встретится с главой МИД Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится в Риме с главой МИД Китая Ван И

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 31 октября. планирует встретится в Риме с членом Госсовета КНР, министром иностранных дел Ван И. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на расписание Блинкена.

Госсекретарь сопровождает президента США Джо Байдена, который прибыл в Рим для участия в саммите G20.

Ожидается, что встреча состоится в 9:30 по московскому времени. После этого, в 12:30 Блинкен встретится с министром иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ёном.

Саммит G20 начался в Риме 30 октября. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Его выступление проходит в двух сессиях: «Глобальная экономика и глобальное здоровье» и «Изменения климата и окружающая среда».

