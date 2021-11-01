В Чечне пройдет всероссийская онлайн-акция «Ночь искусств»

В Мемориальном комплексе Славы имени Ахмата Кадырова в режиме онлайн пройдет всероссийская акция «Ночь искусств». Об этом сообщается на сайте Минкульта республики.

Мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства, пройдет 4 ноября. Программа начнется с открытия выставки «Искусство объединяет», на которой будет представлено около 20 произведений живописи известных российских художников, среди которых: Цогоев Эльбрус, Картоев Батыр, Болдырев Борис, Манакьян Александр, Атаев Хали, Олейников Михаил и другие.

Далее участникам покажут мастер-класс от заслуженного художника Чеченской Республики, члена Союза художников Российской Федерации, Народного художника Республики Ингушетия Сапарова Али Хамидовича.

В завершении мероприятия гостей ждет концертная программа от Заслуженного деятеля искусств, Заслуженного артиста Чеченской Республики Сааева Вахи. Также предусмотрено исполнение вокальных номеров студентами факультета искусств ЧГПУ.

Ранее сообщалось, что российские учреждения культуры проведут более 50 тематических эфиров в честь акции «Ночи искусств». В этот день на портале «Культура.РФ» будут организованы прямые трансляции из различных музеев со всей страны.