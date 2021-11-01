Анджелину Джоли обвинили в использовании детей ради пиара

Голливудскую актрису Анджелину Джоли обвинили в использовании несовершеннолетних детей ради пиара. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник из окружения бывшего мужа артистки Брэда Питта.

По словам собеседника издания, актер недоволен тем, что последние несколько недель его экс-жена часто появляется на публике в окружении наследников, поскольку он считает, что она использует их для саморекламы. «Трудно понять, как такое поведение и выставление напоказ отвечает их [детей] интересам. Брэд никогда не выходит на публику с детьми и никогда не говорит о них», — отметил источник.

29 октября стало известно, что Питт проиграл в суде Джоли. В сентябре адвокаты артиста подали прошение о пересмотре дела об опеке над их с Джоли детьми после отстранения судьи, предоставившего Питту больше времени для общения с детьми, которое привело к аннулированию его решения. Его отстранение вернуло условия опеки пары над детьми к соглашению от ноября 2018 года, исходя из которого Джоли фактически является единоличным опекуном их общих с Питтом детей. Юристы актера намерены продолжать работу над делом и привлечь для этого независимых экспертов.