Звезда «Доктора Хауса» совершил каминг-аут

Американский комедийный актер индийского происхождения Кэл Пенн (настоящее имя — Кэлпен Моди), известный по роли врача Лоуренса Катнера в сериале «Доктор Хаус», совершил каминг-аут. Об этом сообщает журнал People.

44-летний артист представил мемуары You Can't Be Serious («Ты ведь не серьезно?»), в которых впервые рассказал о своих отношениях с мужчиной. Пенн также заявил, что недавно обручился со своим партнером Джошом, с которым они встречаются уже более 11 лет. Звезда американского телевидения отметил, что познакомился с женихом, когда работал в администрации бывшего президента США Барака Обамы.

«Я раскрыл свою сексуальность по сравнению со многими другими людьми относительно поздно», — сказал Пенн в беседе с People.

Творческую карьеру Кэл Пенн начал в 1998 году. Он прославился благодаря комедийной трилогии «Гарольд и Кумар», а также благодаря ролям в сериалах как «24» и «Доктор Хаус».

Известно, что в актер участвовал в предвыборной кампании Барака Обамы, а в 2009 году был приглашен на пост заместителя главы отдела по связям с общественностью в администрации бывшего президента США. Пенн курировал два направления: искусство и американцев азиатского происхождения. Из-за этого он временно перестал сниматься. Позже артист оставил должность в администрации Обамы, чтобы вернуться к творческой карьере.