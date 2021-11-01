Убийца «колбасного короля» спал на чужой койке и попал за это в карцер

Киллер Александр Мавриди рассказал, как его поместили в карцер за сон на чужой койке

Обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди попал в карцер за сон на чужой койке. Об этом сам заключенный рассказал «МК» в ходе визита журналиста в СИЗО-11, где сейчас находится арестованный киллер.

Как сообщает издание, Александра Мавриди на свидание вывели из карцера, куда ранее поместили на десять дней за то, что он спал на чужой койке — это запрещено правилами изолятора. При этом свою вину Мавриди не признает и не поясняет, почему считает себя невиновным.

Сам Мавриди не смог сказать, сколько он находится в карцере, так как потерял счет дням. С его слов, возможно, семь дней.

Его бывший сокамерник попал в карцер по схожей причине — он занавесил камеру наблюдения, чтобы спать днем, что тоже запрещено.

Мавриди, который обвиняется в убийстве владельца заводов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова, в августе 2021 года вместе с четырьмя другими арестантами сбежал из изолятора временного содержания в подмосковной Истре.

У Мавриди, который был в бегах целый месяц, при задержании обнаружили рюкзак, набитый деньгами. По оперативным данным, деньгами его снабдили знакомые из-за рубежа — он забрал денежные средства из тайника.