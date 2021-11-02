Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в российском регионе

Два человека погибли и семеро пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Сочи

В Сочи в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ЧП произошло в Лазаревском районе в ночь на 2 ноября. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В результате происшествия погибли водитель и пассажир легковушки. Также пострадали семь человек, двоих из них госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Ранее в Ингушетии в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика КамАЗ погибли два человека и пострадали восемь детей. Жертвами аварии стала женщина и новорожденный ребенок, он умер по дороге в машине скорой помощи. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель легковушки, совершавший обгон по встречной полосе.