Болельщик выстрелил в тренера во время футбольного матча в Аргентине

Фанат применил огнестрельное оружие в драке на матче в Аргентине и ранил тренера

Во время матча третьего аргентинского футбольного дивизиона между «Ферро Хенераль Пико» и «Ураканом Лас-Эрасом» произошла драка фанатов. Об этом сообщает Sport Bible.

Один из болельщиков, участвовавших в потасовке, применил огнестрельное оружие и случайно попал в тренера Ферро Маурисио Ромеро. Участники матча убежали с поля, унеся с собой раненого в помещение под трибуной.

Специалист получил легкое ранение в плечо, его доставили в больницу. Сейчас жизни Ромеро ничего не угрожает, тренер собирается написать заявление в полицию. Найден ли стрелявший фанат — не уточняется.

На момент остановки встречи «Уракан» вел со счетом 3:1. Было принято решение не продолжать матч. Будет ли он доигран — неизвестно.