Российский тренер захотел застрелить судью вместо Гитлера и оправдался

Главный тренер футбольной команды Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Виктор Зубченко выступил с жесткой критикой арбитра матча против Калмыцкого государственного университета (КалмГУ) Максима Клима. Интервью со специалистом доступно на канале Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) в YouTube.

Он заявил, что если бы перед ним оказались Адольф Гитлер, Наполеон, арбитр и пистолет с двумя пулями, оба выстрела он произвел бы в судью. Тренер также отметил, что ненавидит рефери.

Позже Зубченко в интервью Sport24 объяснил свои слова. Он отметил, что не собирался убивать судью, а лишь в сомнительной форме высказал свое недовольство. Тренер также выразил надежду, что из-за его эмоционального высказывания не пострадают команда, руководство университета и лиги.

РИНХ и КалмГу встречались в рамках НСФЛ в четверг, 15 апреля. Игра завершилась победой ростовской команды со счетом 2:1.