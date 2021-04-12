Тренер избил подростка из-за обвинений в плохом судействе

В Москве тренер по водному поло избил 16-летнего спортсмена из-за обвинений в плохом судействе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел после матча. Игрок возмутился поведением наставника из соседней команды и заявил своим товарищам, что тот нечестно судил игру. После этого тренер якобы случайно зацепил игрока плечом, юноша бросил в него полотенце, и взрослый ударил его по лицу.

Пострадавший обратился в травмпункт, врачи передали информацию о произошедшем полиции.

Позднее глава пресс-службы Главного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова сообщила «Ленте.ру», что ведомство организовало доследственную проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.