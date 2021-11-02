Россияне просидели девять часов в закрытом самолете без еды и воды

Пассажиры рейса Минеральные Воды — Москва просидели девять часов в закрытом самолете в аэропорту Нижнего Новгорода, куда был перенаправлен лайнер из-за густого тумана в столице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что на борту воздушного судна закончились вода и еда, при этом россиян, среди которых есть пожилые люди и маленькие дети, не выпускают на свежий воздух. Самолет до сих пор стоит в очереди на вылет.

Как сообщает РИА Новости, на борту другого лайнера, который вынужденно приземлился в Нижнем Новгороде, стало плохо ребенку. По словам источника агентства, пассажиры авиакомпании «Победа» находятся в самолете более семи часов, нижегородский аэропорт Стригино не может предоставить трап, чтобы высадить путешественников.

В пресс-службе авиаперевозчика подтвердили информацию о задержке. «Для поддержания жизни ребенка экипаж использовал кислородные баллоны. После сообщения аэропорту о состоянии ребенка был подогнан трап, ребенок уже передан врачам», — заявили представители «Победы».

Ранее, 2 ноября, в аэропортах Москвы из-за тумана задержали и отменили более 140 рейсов. Так, во Внуково задержали 31 рейс и отменили еще три, в Домодедово — 37 и 14 рейсов соответственно. В Шереметьево задержано 42 рейса, 14 отменено. Кроме того, более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за погодных условий в столице.

Как сообщает РБК, в аэропорту Нижнего Новгорода образовалась пробка из самолетов, которые не смогли приземлиться в Москве из-за сильного тумана. Авиагавань Стригино приняла 30 пассажирских лайнеров.