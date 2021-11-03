Лидеры уличных банд призвали сообщества привиться от COVID-19

Новозеландские банды по просьбам властей призвали свои общины привиться от COVID-19

Семь лидеров новозеландских уличных банд объединились и по просьбам властей записали видеообращение, где призвали свои сообщества привиться от COVID-19. Об этом сообщает The Herald.

Лидерам банд предложил записать ролик министр по делам маори (коренной народ Новой Зеландии — прим. «Ленты.ру») Уилл Джексон. В четырехминутном видео главы группировок просят общины прислушаться к мнению экспертов и защитить себя и жизни своих близких.

Вспышка коронавируса в Новой Зеландии носит выраженный этнический характер. Почти 70 процентов инфицированных — это маори и жители Тихоокеанской Новой Зеландии, которые составляют около 27 процентов от общей численности населения.

Системы здравоохранения обнаружили вирус минимум в трех общинах, относящихся к бандам. Это побудило правительство обратиться к их лидерам и предоставить особы статус для проведения просветительской работы в труднодоступных сообществах.

Ранее турист из Новой Зеландии привез коронавирус на «край света» — в тихоокеанское островное государство Тонга. Путешественника, добравшегося до полинезийского государства, закрыли на карантин. Правительство приняло меры из-за опасений, что система здравоохранения не справится с заболеванием.