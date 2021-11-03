В российском регионе закроют торговые центры и алкомаркеты

В Хабаровском крае с 4 по 12 ноября закроют ТРЦ и алкомаркеты, затем введут QR-коды

В крупных городах Хабаровского края с 4 по 12 ноября закроют торгово-развлекательные центры (ТРЦ) и алкомаркеты, а также культурные объекты. Об этом сообщает DVHab со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава.

Ограничения затронут торговые центры, торгующие непродовольственными товарами. Общепит сможет работать только навынос и на доставку.

После окончания ограничений, с 13 ноября, будут введены QR-коды. Они будут действовать в торговых центрах, кафе и ресторанах, хостелах, парикмахерских, салонах красоты, банях, фитнес-центрах, бассейнах, СПА-центрах, а также для проезда междугородным транспортом. Отмечается, что люди старше 60 лет получат компенсацию проезда при предъявлении QR-кода.

Ранее глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец объяснил, что граждане, которые переболели коронавирусом «неофициально» (не обращаясь к врачу), могут подтвердить это, предоставив ПЦР или антиген-тест. Он подчеркнул, что нельзя подтвердить перенесенную болезнь и получить QR-код при наличии антител в крови — как доказательство это приниматься не будет.