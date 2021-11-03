Названы последствия сокращения выпуска iPad

Российские потребители не обратят внимания на резкое сокращение производства iPad. О последствиях снижения выпуска планшетов РИА Новости рассказал глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

«Думаю, что каких-либо проблем для пользователей в России это не принесет, iPad заметно меньше покупаются, чем iPhone, поэтому все будет нормально», — отметил Кусков. По словам специалиста, рынок планшетов заметно отстает от рынка смартфонов, поэтому решение Apple выпустить больше iPhone в ущерб iPad не вызывает вопросов.

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что рваные поставки и дефицит становятся «реальностью нашего мира». Муртазин предположил, что ситуация с дефицитом в будущем может обернуться ростом цен на продукцию.

Ранее источники агенства Nikkei сообщили, что Apple снижает производство планшетов на 50 процентов в пользу iPhone. В Apple решили поступить таким образом, так как в компании прогнозируют повышенный спрос на смартфоны на фоне ослабления коронавирусных ограничений по всему миру.