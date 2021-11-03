Стала известна судьба похищенной из туристической палатки четырехлетней девочки

Похищенная во время семейного отпуска из туристической палатки четырехлетняя девочка найдена живой на западном побережье Австралии. О ее судьбе стало известно изданию Associated Press.

Сообщается, что во вторник, 2 ноября, правоохранительные органы получили разведывательные данные, согласно которым Клео Смит (Cleo Smith) находилась в Карнарвоне. В ходе спасательной операции, проведенной той же ночью, девочку нашли в доме 36-летнего местного жителя, имя которого не называется. Мужчина был арестован и доставлен в полицейский участок.

Детали спасения не сообщаются, однако известно, что ребенок уже возвращен родителям. «Это было тяжелое испытание. Я не буду вдаваться в подробности и рассказывать, через что ей пришлось пройти. Только скажу, что все мы рады, что она жива», — заявил комиссар полиции штата Западная Австралия Крис Доусон и добавил, что даже опытные сыщики после обнаружения ребенка «не скрывали слез радости».

Премьер-министр Западной Австралии Марк Макгоуэн заявил, что «испытал безмерное облегчение», что кошмар для Клео и ее семьи наконец закончился.

Ранее в октябре сообщалось, что Смит пропала из кемпинга Blowholes, изолированного места в 30 минутах от Северо-Западного прибрежного шоссе, во время семейного отпуска в ночь на 16 октября. Последний раз девочку видели спящей в палатке в 01:30 — однако когда ее родители проснулись в шесть утра, ребенок уже исчез.