Кремль ответил на обращение «Новой газеты» об «архиве Пандоры»

Песков заявил, что в Кремле рассматривают обращение «Новой газеты» об «архиве Пандоры»

Кремль получил обращение «Новой газеты» с требованием проверить россиян из «архива Пандоры» (Pandora Papers), в котором содержится информация о владельцах оффшорных компаний. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля уточнил, что обращение рассматривает одно из управлений администрации президента. «От "Новой газеты" действительно были письма в адрес нашего соответствующего управления в Кремле. Управление работает над этими обращениями», — сказал он.

Ранее авторы обращения напомнили, что в архиве фигурируют депутаты Госдумы Алексей Чепа, Григорий Аникеев, Владислав Резник, Андрей Скоч, член Совфеда Олег Ткач и аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов.

В начале октября международный консорциум журналистов (ICIJ) раскрыл данные об офшорных сделках более чем 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Произошедшее называют крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран — они проанализировали данные более чем 11,9 миллиона файлов.

В Кремле, комментируя публикацию документов, заявили, что это лишь демонстрирует роль США как крупнейшего в мире офшора.