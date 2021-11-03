В США оценили вероятность случайного вооруженного конфликта с Северной Кореей

Минобороны США считает, что вероятность возникновения случайного вооруженного конфликта с Северной Кореей крайне мала, такую оценку в ходе ежегодного форума по безопасности Аспенского института дал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов генерал Марк Милли, передает ТАСС.

По словам военного, в настоящее время правительство КНДР кажется стабильным и хорошо контролирует свою армию и все вооружения. «Поэтому я не думаю, что вы бы увидели с их стороны нечто случайное. Такое возможно, но я не думаю, что вероятность этого высока. У них очень плотный контроль над их системой», — подчеркнул он.

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Милли указал тем не менее, что события на Корейском полуострове могут сравнительно быстро начать развиваться в неблагоприятном ключе, поэтому США постоянно находятся в высокой степени боевой готовности относительно этого региона.

Ранее командование ВС США осудило запуск КНДР баллистических ракет и призвало Пхеньян воздержаться от дестабилизирующих действий. В ведомстве оценили угрозу действий Северной Кореей и подчеркнули, что они не несут непосредственной угрозы Вашингтону и его союзникам. Тем не менее командование пообещало следить за ситуацией.

