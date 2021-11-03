Европу обвинили в ухудшении проблем с мигрантами

В том, что поток мигрантов в страны Евросоюза усилился и стал неконтролируемым, виноваты европейские политики, которые толком не пытались решить эту проблему. Об этом «Ленте.ру» в рамках спецпроекта «Проблемы первого мира» рассказал доктор Надер Талеби из Берлинского института эмпирической интеграции и исследований миграции (BIM).

По мнению эксперта, многие европейские политики видят в беженцах потенциальных преступников, на что указывают их резкие заявления. «У государств Европы есть долгая и печальная история, связанная со странами Африки и Ближнего Востока, когда те были колониями. И в Евросоюзе так и не избавились от колониального мышления, в соответствии с которым мигранты — это угроза», — полагает Талеби.

Эксперт также обвинил политиков Евросоюза в огромных тратах на усиление безопасности на границах. По его мнению, подобные меры никак не решают проблем, из-за которых жители стран Ближнего Востока и Африки вынуждены бежать в Европу: в частности, это не предотвращает экономический кризис и не останавливает войны.

Талеби, в частности, имеет в виду договор между ЕС и Турцией, заключенный в 2016 году. Договор предусматривал обмен задержанных в Евросоюзе нелегалов на сирийцев, получивших статус беженцев в Турции, по принципу один на одного: нелегалов принимала Анкара, а сирийских беженцев с официальным статусом — Брюссель. «Европейских» нелегалов Турция должна была возвращать в их родные страны. Соглашение предполагало, что Анкара получит компенсацию в размере шести миллиардов евро.

Вопросы миграционного кризиса в Европе и отношения европейцев к беженцам стали одной из центральных тем проекта «Ленты.ру» под названием «Проблемы первого мира». Материалы объединены темой кризиса либеральных ценностей в западном мире и расколу в обществе. В них идет речь о том, как идеи свободы и всеобщего равенства превращаются в инструмент угнетения, а борьба за права одних групп людей оборачивается бесправием других.